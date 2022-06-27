中央大學台灣經濟發展研究中心發布6月消費者信心指數（CCI）調查總數為64.14點，較上月下降3.67點，六項分項指標全部下降，無一倖免，其中下降最多為「投資股市時機」，顯示民眾對股市投資信心不佳。

台經中心表示，這次CCI調查的六項分項指標包括物價水準、家庭經濟狀況、就業機會、國內經濟景氣、投資股市時機、購買耐久財全部下降，其中下降幅度最多為「未來半年投資股票時機」的25.5點，較上月調查大降7.4點。

下降幅度第二的是「未來半年國內經濟景氣」的80.95點，與上月下降4.9點。下降幅度第三是「未來半年國內物價水準」的26.65點，較上月下降3.9點。下降幅度第四是「未來半年購買耐久性財貨時機」的111.9點，較上月下降2.9點。

下降幅度第五是「未來半年國內就業機會」的64.45點，較上月下降2.35點。下降幅度最少是「未來半年家庭經濟狀況」的75.4點，較上月下降0.55點。從絕對水準來看，五項指標皆偏向悲觀，僅「未來半年購買耐久性財貨時機」 偏向樂觀。

台經中心指出，「購買房地產時機」指標為105.55點，與上月相較下降5.55點。「目前健康狀況」指標為93.35點，較上月下降4.8點。「預期健康狀況」指標為83.35點，與上個月相較下降3.7點。

台灣能源安全指標（TESI）第一季為69.4點，較2021年第四季下降0.6點，較同期大降12.7點。