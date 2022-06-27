連鎖餐飲集團瓦城(2729)今（27）日召開股東常會，通過2021年財報及盈餘分派案，決議配息4元、配股3.15元，合計派利7.15元。展望2022年，集團看好疫情降溫將帶動內需強勢回升，將積極拓展多元營運動能，力拚下半年營收逐季成長。

瓦城受疫情三級警戒衝擊，2021年合併營收42.29億元、年減8.27％，為近4年低點，營業利益1.53億元、年減達68.96％，為近11年低點。雖有業外收益挹注，稅後淨利1.61億元、年減達56.43％，每股盈餘（EPS）7.04元，仍雙創上櫃以來新低。

瓦城表示，去年三級警戒禁止餐廳內用，對餐飲業造成前所未有挑戰。集團財務體質長期穩健，憑藉精準、務實與創新的經營策略，致力打造安心美味及服務品質理念，同時積極開發新商機挹注營運表現，度過疫情重創期，在疫情逆風下仍展現優於同業的獲利能力。

因應外帶外送餐飲需求大增，刺激全新線上商業模式發展，瓦城去年開創全台最大連鎖雲端廚房，搭配發展瓦城安心美味平台餐盒訂閱制、個人餐點等嶄新服務，並在「瓦城商城」販售「泰式冷凍料理包」、「泰式酸辣乾拌麵」及季節性「端午肉粽禮盒」等商品。

展望後市，面對國內疫情及變異病毒變化快速，瓦城堅持同仁及顧客健康安全為優先，精進強化「安心」餐飲服務標準，打造安心用餐環境與服務，並將持續憑藉堅實的研發實力，創造外帶外送商品新商機，以擴展營運動能。

瓦城表示，集團今年以多品牌策略聚焦台灣市場，年度雙位數展店目標維持不變，將視疫情發展彈性調整展店節奏，同時安排多家門市展開既定的改裝工程，盼提供顧客更好的用餐環境與品質，做好準備迎接下半年消費人潮彈升、顧客持續回流到訪。

瓦城看好下半年台灣疫情逐漸降溫、內需市場回穩，將透過線上線下服務工具打造最佳餐飲體驗，發展疫後全新餐飲經營模式，積極拓展多元營運動能，力拚營收逐季成長，預期將可優於去年同期表現，對中長期餐飲市場競爭樂觀看待，目標整體營運穩健成長。