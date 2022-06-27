隨著日本國境逐步鬆綁，台灣虎航(6757)宣布將於2022年9月1日正式開航桃園-札幌(新千歲)航線，也是繼函館、旭川後，台灣虎航飛往北海道的第三個航點。

桃園-札幌(新千歲)航線開航初期，每周營運五班，去程航班編號IT234，每周一、二、四、五、日的上午06：45自桃園機場起飛；回程航班編號IT235，每周一、二、四、五、日的中午12:30自新千歲機場起飛。台灣虎航將於2022年6月29日上午10：00起至2022年6月30日晚間23：59推出單程未稅NT$3,399起的售價，搭乘日期為2022年9月1日起至2023年3月25日止。

不僅日本航線再下一「城」，台灣虎航也將同步增開2022年夏季航班，供近期有出國需求的旅客選購，搭乘日期為即日起至2022年10月29日止，除了桃園-東京成田、桃園-大阪關西將增為每日皆有航班外，將再加開桃園-東京羽田、桃園-名古屋、桃園-福岡、桃園-沖繩那霸、桃園-首爾仁川、桃園-曼谷廊曼。

台灣虎航指出，2022年7月31日前購買2022年9月30日前出發的任一航班，都享有1次機票改期免收手續費；2022年7月31日前刷「樂虎卡」購買2022年10月29日前出發日本航線機票，每航段還可加贈15公斤的託運行李，讓旅客擁有更多彈性和便利。