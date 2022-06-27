ShopBack宣布由Asia Partners領投的最新一輪資金共計募集8000萬美元，本次募資將為集團達到成為亞太區購物與獎勵領導平台的願景，原有投資者January Capital也有參與本輪募資，累計至今，ShopBack募資總額超過2.3億美元。募資金額將用於持續為用戶和商家開發創新產品，深化其在亞太地區的影響力，並為未來上市計畫做準備。
ShopBack Group聯合創辦人兼執行長Henry Chan表示：「我們每天為上萬名商家創造超過百萬的購物瀏覽，消費者可以透過我們的服務發現優惠、比價產品價格、支付、購買並獲得回饋。我們希望可以透過ShopBack提供的服務，讓用戶可以更聰明的消費，並且省下更多，尤其在已可見的通貨膨脹、經濟衰退的情況下。」
ShopBack目前在新加坡、澳洲已推出ShopBack Pay的服務，已有超過200萬的用戶可以在3000多家商家使用ShopBack Pay消費。2021年12月ShopBack收購東南亞「先買後付」（BNPL）領導品牌公司 hoolah，作為進軍金融服務領域的重要里程碑。
ShopBack台灣總經理隆章琪表示，這次的募資充分代表投資人對ShopBack營運策略及成果的肯定。今年上半年台灣市場繳出了漂亮成績單，下半年將陸續推出新服務，讓消費者在通膨的壓力下，更要聰明消費，獲得回饋。
ShopBack最近也強化管理團隊，包括從通訊軟體龍頭Slack Technologies請來San Oo擔任CTO，並請來具有豐富金融經驗，曾擔任過澳洲上市公司 Zip Co Limited CEO的Hamish Moline擔任金融服務董事總經理。
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