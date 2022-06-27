雲朗觀光集團為搶攻企業尾牙與春酒商機，率先宣布啟動尾牙、春酒無條件取消政策，凡訂明年4月30日前的尾牙、春酒等，至辦理的前10天，不須任何理由可無條件退還100％訂金，在疫情下，目標將把宴會廳場地的利用率達到80％以上。

雲朗觀光集團進一步表示，自從推出無條件取消婚宴的政策後，婚宴接單力道成長5倍，使今年下半年的婚宴市場止跌回升，更有許多企業公司行號希望飯店方能夠在尾牙春酒的專案中也能比照辦理，其中更不乏30桌至50桌者的大型企業活動。

雲朗觀光也因好評不斷而趁勝追擊，將尾牙春酒的定型化契約也調整為10天前能夠全額退訂的版本，除了保障企業端辦理活動的權益，也能夠刺激更多平日的尾牙春酒活動，預期將能夠帶動超過300場的春酒尾牙活動。

雲朗觀光集團聯合「君品酒店台北」、「淡水嘉盧」、「翰品酒店新莊」、「頤品大飯店新莊」、「頤璽會館新莊」、「桃園皇家薇庭」、「台中蘭克斯特」「兆品酒店嘉義」、「翰品酒店高雄」與「頤品大飯店高雄」等十大館別除了推出的無條件取消婚宴政策，自即日起也受理企業行號的春酒尾牙預訂，更以無條件取消的優渥條件搶市，至明年4月30日前的企業團體尾牙春酒活動，至活動辦理的前10天，不須任何理由可無條件100％退還訂金。