高雄市長陳其邁（右二）27日出席新台17線（北段道路0K~2K＋100）通車典禮，立委劉世芳（前右）等人陪同。（林瑞益攝）

高雄市濱海聯外道路開闢工程（北段道路0K~2K＋100）通車典禮27日上午舉行，陳其邁說，感謝歷任市長、市議會、蔡英文總統、海軍、內政部與立委劉世芳等的支持，讓新台17線繼續推進，未來希望在最後一哩路能盡快落成，大幅縮短民眾的交通時間。

陳其邁說，今天是從典昌路到德民路的新台17線完工，這是高市府歷任市長、副市長一棒接著一棒催促完成，他於2019年10月時曾經到國防部與當時的部長嚴德發協調，希望開通到中海路，這是第二階段。至於第三階段則是立委劉世芳的促成，她長期在立法院國防委員會催生新台17線。

高市府與軍方的協商已經有初步共識，陳其邁說，將以平面道路的方式，繞過海軍的精神堡壘，採取最大保留的原則，大家已經有共識，將此道路開闢至左營大路。

今天動工是典昌路到德明路，預算是12.7億元，從2017年動工至今，經過大家共同努力，舉行通車典禮。新台17線將大幅縮短沿海地區至市區的交通時間，未來台積電、橋科等大量人口的交通問題，縮短城鄉差距，也可以讓沿海地區的交通發展加大力道。

劉世芳說，新台17線如果可以完全動工，從橋頭到左營，通到南門圓環，可以分散25％車流。北端有橋科，南端有台積電，如今通車相當及時，感謝海軍支持，按照都委會的計畫，願意縮減路幅，施工會閃過北極殿，海軍故事館、四海一家、陣亡將士紀念碑等都會保留。

劉世芳還透露，陳其邁也多次致電蔡英文總統，請求蔡英文的協助，讓海軍做了關鍵性的決定。