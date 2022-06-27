在大型類股普遍上漲之下，韓股27日也跟著走高，目前在2,408.24點，漲41.64點或1.76%，重返2400關卡。同時，韓元也大升。

三星電子漲1.4%，SK海力士漲4%，現代汽車漲5.2%，大韓航空也漲1.6%。不過，大煉油廠SK Innovation跌0.3%，韓國最大通訊業者SK Telecom也跌0.2%。

韓國政府27日表示，由當地生醫業者SK Bioscience所開發的韓國首支新冠候選疫苗，在完成3階段臨床試驗送審後，目前已收到當地政府批准建議，量產商業化指日可待。因此，SK Bioscience股價一度飆升近9%，三星生物製藥則下跌2.65%。

LG電子宣布，已收購一家韓國電動車充電製造業者，擴大自己在電動車相關產業版圖。另外，預估最晚在2030年之前，全球電動車充電市場規模，可望上看410兆韓元，約3160億美元。所以，LG電子股價也一度漲約2%。

韓元兌一美元匯價在1,284.9附近，韓元大升13.3元。