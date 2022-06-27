【旅奇傳媒/編輯部報導】「2022南國生活節」於今年6月25日、26日及7月2日、3日，將連續兩週於恆春大灣遊憩區盛大舉辦，時間從下午2點至晚間9點，活動免費進場，把日期圈起來，一起向南國出發！一同來享受「屏東，總是多一度」，提前體驗疫後生活，屏東好好，好好慢活！

交旅處表示，南國生活節將有許多精采的表演，包含內斂溫柔的獨立樂團—甜約翰、獨立音樂人—王彙筑、貼近人心的雙人組合—好樂團以及南西肯恩、溫室雜草、守夜人等眾多獨立樂團及歌手，從下午至傍晚接力演出，放慢步調，一起沉浸於南國的音樂饗宴中。

綿延的山峰、浪花輕拍，山海相伴是南國最美的風景，一年一度屬於南方的生活節，廣納許多在地商家，除了風格餐飲外，活動集結了各地職人手作品牌，器皿、皮革、織品、香氛、插畫等小物應有盡有，包含譚阿家畫畫、老木魚、NALIO、greensouls、日日土等質感選物，踏上南國的旅程，逛上整天不是問題！

此外，主視覺特別邀請了人氣插畫家「WHOSMiNG」操刀設計，以簡單的線條勾勒生動人物，溫暖的色彩搭配歡樂動作，整體呈現出南國的輕鬆愉悅感，本次也推出一系列的周邊商品，想購買的民眾可以上南國生活節官網進行預購，活動期間也可以直接到現場購買，數量有限，售完為止！

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