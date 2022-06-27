大陸全國人大常委會日前通過修訂《中華人民共和國體育法》（《體育法》）；往後任何國家、地區或組織在國際賽事中損害中國主權、安全等作法，中國將採取相應措施，也首次寫入法條中。此舉也被視為是北京為避免重演美國等國今年初曾多次表態「外交抵制」北京冬奧等國際賽事的一項法律法制措施。

大陸「觀察者網」報導，新修訂的《體育法》將於明年1月1日起施行。這也是自1995年大陸制訂首部《體育法》後，對該法進行的首次全面修訂，將原本的54條規定拓展至122條，新設「體育產業」、「體育仲裁」及「監督管理」等專章。

值得一提的是，此次修法還首次將「弘揚奧林匹克精神，支持參與國際體育運動」納入立法，寫在法條第61條。同時法條第120條也明確，任何國家、地區或者組織在國際體育運動中損害中國主權、安全、發展利益和尊嚴的，將根據實際情況採取相應措施。

報導稱，關於國際體育運動，新修訂的《體育法》還有兩處提及：一是鼓勵體育組織積極參加國際體育交流合作，參與國際體育運動規則的制定；二是針對在國際體育運動中損害中國主權的行為，允許根據實際情況採取相應措施。

全國人大常委會法制工作委員會社會法室主任郭林茂表示，新修訂的《體育法》在總則中增加規定「弘揚奧林匹克精神，支持參與國際體育運動」，這也是首次從法律上闡明支持奧林匹克運動發揮更大作用，為人類文明進步貢獻更多中國智慧和中國力量的國家立場。修訂的另一大亮點則是正值北京冬奧會、冬殘奧會成功舉辦。

此外，在針對學校體育教育方面，《體育法》要求學校必須按照大陸有關規定開齊開足體育課，將校內開展的學生課外體育活動納入教學計畫，保障學生在校期間每天至少參加一小時體育鍛煉。

在運動員權利方面，則強調依法保障運動員接受文化教育的權利，保障處於義務教育階段的運動員完成義務教育，以及加強對退役運動員的職業技能培訓和社會保障，為退役運動員就業、創業提供指導和服務。