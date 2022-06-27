台灣出現首例猴痘確診個案，引發高度討論，台北市立聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰表示，猴痘的潛伏期為7-14天，整個發病過程一般需要 2-4 周，甚至可能更長；他分析，天花疫苗可預防猴痘，但台灣目前僅有第一代天花疫苗，目前全世界則是廣泛使用第三代疫苗，至於第一代疫苗是否有效，蘇直言，打了副作用大，不是優先考量疫苗。

蘇一峰指出，猴痘與天花同屬正痘病毒，目前可以打天花疫苗預防猴痘，保護力約有85％，1979年以前出生的民眾都有打過牛痘疫苗，多數人打的位置在胳膊上，也就是說可能還留有保護力，台灣雖然還有第一代天花疫苗，但第一代疫苗屬活性疫苗，目前世界上廣泛使用的是第三代疫苗，但是台灣目前沒有第三代疫苗。

他提到，猴痘病毒可分為中非(剛果盆地)分支病毒和西非分支病毒，中非分支比西非分支病毒更容易傳播和嚴重，中非分支致死率高達10％，而西非分支致死率約為1％。

蘇一峰指出，猴痘的致死率低於天花病毒，與許多病毒性感染病一樣，常常出現發燒；肌肉疼痛; 並且病毒性皮疹類似一般的皮疹，皮疹通常出現在口腔或臉上。

蘇一峰說明，猴痘於 1958 年首次在動物身上發現，1970 年記錄了第一例人類病例，是不常見的病毒，在非洲大陸中部的某些地區流行，與天花病毒屬於同一家族。

他指出，美國FDA於2019年核准由含有減弱天花病毒株製成的新疫苗(JYNNEOS)，可用預防天花和猴痘感染專家目前認為，一般人不需要衝去打疫苗，未來還需要觀察看看。

至於治療方法，蘇一峰表示，目前來說猴痘還有沒有 FDA 批准的治療方法，目前有兩種口服生物可利用藥物 brincidofovir 和 tecovirimat ，在美國已獲准用於治療天花，為潛在的生物恐怖主義事件做準備。