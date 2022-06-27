電價是否調漲引發各界高度關注！經濟部長王美花日前說電價要「合理反映」，經濟部今將召開電價審議委員會。立院副院長蔡其昌認為，台灣電費是全球最價宜，台電這次調漲希望工業用電適度反應，民生用電比較少或一般店家盡量不漲；如果工業用電不適度調漲，等於是全民幫企業買單這不公平。

立盈環保科技公司位在大雅區中科分公司廠房，今天舉行新建工程開奠基典禮，蔡其昌等人受邀參加，媒體訪問蔡其昌對電價調漲的看法。

蔡其昌指出，適度反應電價對台灣能源有效使用會有所幫助，很多企業大老也跳出來支持電價適度的反應；台灣是全球最低電價，如果電費低效益不會展現，節約用電就不易實施，要發更多電就要燒更多煤或天然氣；對改善空汙沒有實質幫助。

蔡其昌強調，工業用電要適度調漲，但家庭用電和小商家用電，用電少的商家電費應維持不動。政府要顧及疫情後百業待興，弱勢者應給照顧，前兩年企業獲利不差，大型公司和用電大戶適度調漲電費，他們也可以接受這是最平衡的方案，他會支持經濟部做相關政策的決定。