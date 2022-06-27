張棋惠曾因勇敢道歉得到更多工作機會。（衛視中文台提供）

孫鵬（左起）、張棋惠、曾國城、JR、巴鈺、阿諾、梁赫群分享道歉好處多的親身經歷。（衛視中文台提供）

衛視中文台《一袋女王》日前錄影邀請孫鵬、阿諾、梁赫群及張棋惠，上節目分享道歉好處多的親身故事。孫鵬為買哈雷重車請業務配合演出，向狄鶯說買重車都是慢慢騎兜風用的，狄鶯點頭答應後，孫鵬卻因為等不了哈雷，另外買了台跑車款的杜卡迪，也跟狄鶯保證會慢慢騎，但孫鵬騎上杜卡迪偶爾也有追求速度的時候，對此孫鵬特地在節目上誠心跟狄鶯道歉。

孫鵬說15年前想要買哈雷重車，一開始狄鶯不給買，於是孫鵬就帶著狄鶯到重車店，請業務幫忙好好介紹車子，希望狄鶯深入了解後同意他買車。孫鵬說其實他跟那位重車業務很熟，也早就套好招，於是業務就特別跟狄鶯介紹說哈雷在全世界各地，車友都是慢慢騎，而且都是騎去兜風散心看風景的，沒有飆車疑慮的狄鶯立刻就答應讓孫鵬買車。獲得太座首肯的孫鵬立馬想要下訂買車，沒想到業務卻回他得等上半年才有車，讓孫鵬直呼也等太久，恰好這時有個朋友知道他要買重車，打電話說手上有台杜卡迪限量版想賣，孫鵬去看完車之後，發現那台車只跑了2000多公里，立刻掏腰包牽回家。

車子到家後，狄鶯一看質疑說不是之前說的哈雷，孫鵬趕緊解釋因為哈雷缺貨，而且這台杜卡迪是全球限量1000台，可遇不可求，當場保證會把杜卡迪當成哈雷在騎。10多年過去，孫鵬說這台車買到現在共跑了5000多公里，由於這個車款在台灣僅有3台，所以價格更是水漲船高，不過騎上杜卡迪偶爾也有追求速度的時候，對此孫鵬特地在節目上誠心跟狄鶯道歉說：「親愛的老婆我不是故意要騙妳，希望從今天開始任何事情都不要跟妳隱瞞，好好的到一輩子」，讓現場眾女星直呼好浪漫。

張棋惠說當時經紀公司重新塑造性感女神形象讓她重回演藝圈，除了拍了一系列大尺度雜誌照片，還有發片計畫。有次張棋惠上孫鵬主持的節目，那集主題是「我的爸媽是酒鬼」，她就帶著爸爸上節目順便宣傳。張棋惠說自己是個只要一喝酒就會把全身衣服脫掉，但當時節目有提供每個人半杯紅酒，因為節目上所有人都有喝，張棋惠想說那就喝一口就好，沒想到喝了一口，孫鵬突然要屈中恆跟她乾杯，因為錄影已經快到尾聲，她覺得沒關係就乾杯，結果立刻喝醉整臉脹紅。當時剛好講到模仿話題，張棋惠就說爸爸會模仿豬哥亮，爸爸模仿完後，已經有點意識不清的張棋惠竟然說自己會模仿李炳輝，孫鵬一聽因為反差極大，要求她現場來一段，張棋惠也就乖乖照做，模仿結束後張棋惠還說：「我會被我老闆打死」。

果不其然一個禮拜後，經紀公司老闆約談張棋惠，覺得她在節目上喝酒的形象，不符合公司想幫她塑造的形象，所以決定跟她解約。張棋惠說當時年紀小，所以沒有特別跟老闆說聲對不起，5、6年後張棋惠與當時經紀公司老闆在同個工作場合上遇到，老闆覺得從那次以後張棋惠就很做自己，也很為她開心，回家後張棋惠特地傳了一長串訊息，把當時沒說出的歉意透過訊息表達，由於當初已經過去，對方也很大氣的說沒關係，從此以後對方如果有工作也都會找張棋惠合作，好好道歉換來更多工作機會。本集將6月28日（二）晚上10點衛視中文台播出。

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