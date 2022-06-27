「不要再說買不起房了！」一名網友指出在房屋交易網站看到只要14萬元的超便宜透天，立刻吸引萬名網友朝聖，售價超低讓大家燃起買房希望，然而有網友發現地點在雲林元長鄉，更質疑「看起來是買地上物所有權而已」、「屋況看起來不好還要花錢整修」。

該網友指出，超便宜透天位於雲林縣元長鄉，房子古色古香。(翻攝自591租屋網)

有網友日前在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，找到一間開價14萬元的獨棟透天，直呼還是有便宜的房子，不要再覺得自己買不起房。根據房屋交易網站顯示，該物件是位於雲林縣元長鄉山內村的透天，價格14萬，有3房2廳2衛，屋齡33年，權狀坪數29.37坪，僅1層樓，雖然賣家並未說明屋況及特色，但該房靠近便利商店、市場、百貨公司、夜市、學校、醫療機構及夜市等。

對此，網友紛紛留言：「便宜，光房子的歷史故事就不只14萬了」、「我們都買得起房」、「真的很便宜，不過屋頂感覺很破爛，感覺颱風來會被吹垮」、「有包含土地我就買」、「他有寫權狀坪數，就是含建地」。

不過也有人指出，「我們雲林縣的舊厝原本就很便宜啊！此地在元長鄉」、「權利屋吧，只有地上權，而且屋況看起來不好還要花錢整修」、「想當年我的老家房產持份有110人」。