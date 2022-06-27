經濟部今（27日）下午將召開電價費率審議會，對此，民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬主持輿情回應記者會時表示，還是主張民生用電、家庭用電不要漲價，他也特別提到即使今天決議調漲電費，也不可能做到「以價制量」，同時也呼籲國民黨桃園市長參選人張善政當初的「以核養綠」政見要說清楚。

鄭運鵬表示，今天下午5時經濟部的電力審議委員會將舉行電價審議，從3月延後至今，電價審議是每半年1次，以全球能源狀況而言，各國都做了調整，若要調整以不影響到民生，但是要合理調配。

他說，台灣即使今天決議調漲電費，也不可能做到「以價制量」，我國並非是電力自由競爭的國家，再怎麼調整也不可能「以價制量」，不可能發生這種事，台灣的經濟、出口等也必須維持住產業現況，如今因俄烏戰爭，世界各國都已經漲價，「台灣調整的速度已經算很慢了。」

鄭運鵬表示，民進黨團要求，照顧民生、穩定物價、節約能源與強化電網，主張民生用電、家庭用電不要漲價；如今物漲上漲是全球性的，若電價上漲確實會影響到經濟狀況，強化電網部分，大大小小停電、維修都會變成新聞，請台電一定要做好，避免不必要的恐慌，維修停電一定要公告，避免造成國人慌亂，讓在野黨有話題炒作。

鄭運鵬觀察，藍綠兩黨最大的差別在於核電使用，目前全球使用狀況，中國、英國、法國及日本等核電使用國，電價都比台灣高，甚至於去年開始就調漲電價。

此外，台灣使用中的核電機組最晚將在2025年除役，所以2025非核家園並沒有讓核電機組提早除役，目前沒有任何政黨、地方政府提出延役或新設核電機組的主張，因此無論哪一黨在2025年就不會有核電。

關於國民黨桃園市長參選人張善政也曾經主張「以核養綠」降低燃煤發電的比率，但目前沒有人提出相關政見，對此鄭運鵬反問張善政，難道要在桃園興建核電廠嗎？核一、核二、核三都不在桃園市，桃園沒有核電廠，請他要講清楚，國民黨沒有告訴國人說要怎麼使用核電，到底是要延役核電機組還是要蓋在桃園市，如何「以核養綠」？