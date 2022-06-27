再過幾天就是7月，命理專家小孟老師在臉書粉專分享，有4個生肖的人在7月份的財運非常旺，其中屬龍和屬馬的人都有機會遇到貴人相助、提攜，讓事業運更上一層樓，而屬猴的人則是發現之前省下來的小錢，已經變成一筆不小的數字，讓你們相當踏實。

第4名：生肖龍

屬龍的人邏輯強、善於分析，到了7月會想要開拓新局面，並有創新的精神，再加上你非常努力上進，所以工作方面會有貴人相助與提攜，事業和財運都能雙雙提升，偏財運也很旺，整體運勢相當不錯。

第3名：生肖雞

屬雞的人在7月偏財運旺盛，會有意想不到的好事發生，像是偶然去餐廳吃飯，剛好店裡正在舉辦活動，而拿到不錯的獎項，或是隨手買刮刮樂、統一發票兌獎，很容易就會中獎等。小孟老師提醒，平時要多做善事累積福報，好運才能延續下去。

第2名：生肖馬

屬馬的人在7月偏財運極強，會有貴人相助而出現額外財富，像是工作可能是由業績決定獎金，生意不好時千萬不要氣餒，因為會有雪中送炭的客人上門，幫忙介紹朋友來光顧，因此小孟老師建議，與人相處時務必保持真誠。

第1名：生肖猴

屬猴的人7月在職場上的成績會越來越穩定，財運方面雖然偶爾還是想買點小東西，但因為你本來就有儲蓄習慣，這個月會發現之前省下來的小錢，已經累積起一筆不小的數字，讓你心裡感到非常踏實，也更有動力繼續節省過日子。