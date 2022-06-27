來自日本的28歲女歌手Enako，擁有甜美臉蛋與H級的魔鬼身材，加上她原本就是一名職業Coser，也曾發行過大尺度的性感寫真，讓她在網路上受到大批粉絲的喜愛，IG吸引超過205萬人追蹤。而經常透過社群媒體分享穿搭的她，日前在網路上曬出一組替週刊所拍攝的和服照，兇猛的身材再度令粉絲們暴動。

Enako（えなこ）近日收到週刊《月刊少年チャンピオン》的邀請，擔任7月號的封面人物，在公開的照片中，Enako除了大方脫掉上衣，只剩性感的藍色蕾絲內衣，大秀飽滿的雙峰曲線外，她還Cosplay成性感花魁及動漫裡的忍者角色，令網友看了大噴鼻血。

Enako隨後也在個人IG上曬出當天拍攝的造型側拍，只見她頭上戴著誇張的頭飾，身上的和服則是故意沒穿好由肩膀滑落，胸口大片雪白的肌膚與傲人的上圍曲線呼之欲出，配上Enako無辜又可愛的童顏，讓大批網友直呼「最美花魁」、「這組照片太厲害了」、「超美！花魁造型真是太適合你了」、「可愛又性感」、「最高！！」、「眼睛不知道該看哪裡」、「鼻血噴出」、「妖豔的花魁」，吸引超過19萬人按讚。

事實上，Enako雖身高只有154公分，卻擁有無辜童顏與H級的傲人上圍，因私底下喜歡扮演性感的動感角色而爆紅，還在今年週刊所舉辦的「2022封面女郎大賞」奪下4項大獎。另外，多才多藝的Enako除了曾發過多張單曲與專輯外，也曾演過電影並從事配音員的工作，今年4月也在電視劇《前男友←retry》中參與演出，使她人氣居高不下。有媒體透露她的演藝事業加上寫真書及其他的工作收入，一個月賺進超過100萬日圓（約台幣23萬元）不是問題。