鍾東錦強調自己仍會參選到底。（李京昇攝影）

苗栗議長鍾東錦成立競選總部，現場上百位支持者到場，包括不分黨籍23位縣議員。（李京昇攝影）

鍾東錦強調自己並非挑戰誰的權威。（李京昇攝影）

苗栗議長鍾東錦有意參選下屆縣長，但黨主席朱立倫約見鍾勸退參選，鍾東錦則強調參選到底決心，他也已籌設苗栗縣競選總部，就選在縣長徐耀昌2次參選的苗栗市區內，鍾東錦服務團隊27日到場舉辦動土祈福儀式，支持者高喊「縣長要選鍾東錦」。

鍾東錦的競選總部選在「苗栗市民族路88號」，鄰近苗栗縣政府、苗栗縣警察局等公務機關，徐耀昌2屆參選縣長都選址此處，鍾也盼延續徐耀昌的聲勢，以風水寶地來參選縣長。

服務團隊今天選在11點15分上香祈福，現場上百位支持者到場聲援，包括副議長李文斌、不分黨籍多達23位縣議員都到場支持，在上香祈福後，現場香爐燃起熊熊火勢，眾人直說是發爐的好兆頭，並齊聲高喊「苗栗願景、縣長要選鍾東錦」。

鍾東錦說，他不是要挑戰黨中央權威，他認為自己有參選資格，而且有勝算，至於黨中央要做什麼策略，他都給予尊重，據他所知，目前連江縣開放參選、金門縣初選，因此他希望黨中央給他一個公平交代。

鍾東錦表示，這個問題他已多次向朱主席提出，如果一開始就用民調，當初誰民調第一名就提名誰，就不會陷入現在的情況，黨中央卻用協調以及參考政壇大老意見，他認為捨棄民調初選，改用協調制度，才會導致紛紛擾擾的問題，而且不光是苗栗，其他各縣市也有同樣情況。

他強調，自己目前的作法，並非挑戰任何人，他是在挑戰自己，看能不能看邁前一步。他提到，今天舉辦競選總部祈福儀式，並無對外通知，只要跟黨團同事、各18鄉鎮市秘書告知，很多人自發性到場，讓他也感到欣慰，這也代表2年來在18鄉鎮市耕耘，是廣受大家肯定。

鍾東錦表示，競選總部預計在7月初完工，剛好7、8月是暑假期間，因為距離選舉還有段時間，因此競選總部也將規畫遊戲區跟圖書館，開放給就近的學生、家庭使用。