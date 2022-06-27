54歲張姓婦人有一天突然不知道如何穿褲子、想要把藥放進藥盒也不太會放，家屬覺得不對勁至長安醫院就醫，透過核磁共振檢查發現是急性梗塞型腦中風，且分析其低密度膽固醇分子型態屬高風險型，因而安排住院治療，透過點滴、藥物治療和復健外，再搭配靜脈雷射和靜脈營養等輔助治療，約兩周後婦人已恢復生活功能。

長安醫院神經內科醫師陳惠萱表示，以臨床觀點來看，病患的行為表現為失用症，就是突然間不會做日常生活的事，為腦中風的症狀之一，核磁共振檢查發現腦梗塞的位置在右邊大腦頂葉跟顳葉附近，也顯示腦內的多處血管都有狹窄的現象，屬於梗塞型腦中風的高危險群。

陳惠萱進一步說明，這位病人雖然有慢性病但控制的還不錯，因為她相對年輕卻有多處血管狹窄算是不太尋常，驗了甲狀腺、維生素、凝血及免疫相關指數也正常，討論後安排功能醫學的合併檢驗。

並針對低密度脂蛋白膽固醇（俗稱壞膽固醇；以下簡稱LDL）做分型，發現她是偏向小顆粒的LDL（sdLDL，俗稱超壞膽固醇），小顆粒的LDL比起大顆粒的LDL，產生血管硬化及狹窄的風險更高，且此病患其它的抗氧化維生素偏低，氧化型的LDL（oxLDL）也非常高，因此罹患血管栓塞風險很高，再合併慢性病，有可能就是造成腦血管疾病的原因之一。

查出危險因子後，建議病患做靜脈雷射和靜脈營養等輔助治療。陳惠萱解釋，靜脈雷射是一種低能量雷射，可以提升紅血球變形能力、減少血液黏稠及自由基傷害，也能活化粒線體功能，讓身體的自癒能力增加，可幫助腦梗塞患者的神經修復，研究顯示對於改善三高、減緩疼痛、傷口修復、失眠疲倦等也都有幫助。而靜脈營養可以加強抗氧化的能力，來改善身體發炎的狀態。

陳惠萱說，靜脈雷射應用廣泛且溫和安全，也可作為一種保養療程，治療前可與醫師討論評估。另外呼籲若發生「突發性」的半邊身體無力或麻木、臉歪口斜流口水、吞嚥困難、走路會偏移、突然口齒不清或無法言語等症狀，要特別注意可能是腦血管的問題，應盡速就醫。