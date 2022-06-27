精星(8183)深耕新能源車及工控有成，為因應客戶需求，蕪湖新廠一區將於7月1日正式加入量產，為下半年營運增添動能，由於解封後客戶訂單強勁，精星預期，新廠一區將於年底填滿，樂觀看待下半年營運，全年業績有望再創新高。

精星自5、6年前開始朝新能源車及重工機械等少量多樣、必須長時間證認、非常特殊的立碁市場發展，經過多年努力，目前已與電池供應商、新能源車及重工機械知名大廠建立長期配合關係，大陸前10大電池廠，精星已是數家的供應商，且因歐美客戶尋找大陸廠商合作，也開始進入歐美市場，隨著佈局效益顯現，精星今年營運可望無畏全球通膨升息影響穩定成長。

大陸疫情趨緩全面解封復工，第2季因上海封城停工的車廠也全面動起來，精星因客戶重啟拉貨，5月合併營收回升到5.37億元，較4月增加33.12%，較去年同月增加70.13%；累計前5月合併營收為25.38億元，年增43.62%，精星預估，6月合併營收可望與5月相近。

由於客戶訂單強勁，精星蘇州廠已經滿載，公司在蕪湖建立新廠，據精星規劃，蕪湖廠有6條SMT線，共分為兩區，其中一區將於7月1日正式量產，預計很快會填滿，另一區預計明年增加自動化生產設備，以因應江西等地客戶需求。

精星董事長焦佑衡日前表示，目前精星狀況非常好，幾乎是滿載，第3季也很好，今年是非常好的一年。