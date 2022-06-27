上周五美股強勁反彈，帶動主要指數周線全面翻揚，展望本周，市場關注的焦點包括七大工業國組織（G7）領袖峰會、歐洲央行論壇和北約高峰會等重要國際組織領袖會議。此外，美國5月耐久財訂單、5月PCE（個人消費支出）物價指數、6月製造業報告等經濟數據，以及運動用品巨頭Nike和半導體大廠美光財報，都可能成為觸發市場波動的引爆點。

七大工業國組織（G7）領袖周日推出名為「全球基礎設施與投資夥伴關係」（Partnership for Global Infrastructure and Investment）倡議，並宣布G7將在5年內籌集6,000億美元的民間與公共資金，以資助開發中國家所需之基礎設施，並抗衡中國規模達數兆美元的「一帶一路」項目。

拜登表示，美國將在5年內投入2000億美元支持中低收入國家有助於應對氣候變化，以及改善全球公衛、性別平等和數位基礎設施的發展項目。

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）則宣布歐洲將在5年內投入3000億歐元支持G7這項計畫，建立一個永續的方案取代中國在2013年發起的「一帶一路」倡議。

此外，拜登呼籲盟友「團結起來」對抗俄羅斯。英國、美國、日本和加拿大已同意禁止俄羅斯黃金進口，但歐盟的態度相對保守，最後能否達成共識仍有待觀察。

稍早前，一名美國政府高層透露，G7全體將於28日周二正式宣布禁止進口俄羅斯黃金。

歐洲央行將在周一召開央行論譠，美國、歐盟和英國央行總裁都將出席會議，市場將從中尋找更多有關於全球主要央行會如何升息與對抗通膨的線索。此前美國聯準會主席鮑爾在國會兩院發表證詞時一再重申美國央行力抗通膨的決心，並坦承因為升息導致經濟衰退和失業率攀升的可能性確實存在。

合稱OPEC+的石油輸出國組織與其減產盟友將在本周召開部長級會議，市場將持續關注主要產油國的產量安排是否出現變化。有專家認為OPEC+提高供應量已經成為定局，但亦有分析指出這些產油國面臨產能瓶頸的現實可能削弱增產力道。

美國將在本周公布5月耐久財訂單、成屋銷售、商品貿易收支、躉售與零售庫存、第一季國內生產毛額（GDP）成長率和PCE物價指數終值、5月個人所得支出和PCE物價指數、請領失業給付人數報告，以及S&P Global和ISM美國6月製造業採購經理人指數（PMI），投資人將藉此了解美國經濟體質是否由盛轉衰，以及通膨是否已經到頂，這些都將影響聯準會在7月會議上的升息決定。

市場預期周四出爐的美國5月核心PCE（個人消費支出）物價指數年漲4.8%，低於4月的年漲4.9%，為連續第3個月回落。5月總體PCE物價指數估年漲6.4%，雖高於4月數據（年漲6.3%），但低於3月創下的40年高點。反映整體消費表現的PCE估較4月升高0.5%。

在通膨和升息陰影籠罩下，重量級企業財報也將成為市場關注焦點，Nike將在美東時間周一盤後、美光將在周四盤後揭曉成績。

受惠於北美地區去年底節日購物旺季強勁的銷售表現，Nike公司2022財年第三季（截至2月28日）營收年增5%，為108.7億美元，優於市場預期的105.9億美元。上季淨利年減3.4%，為14億美元，經調整後每股盈餘87美分，優於市場預估的71美分。Nike維持全年營收預測不變，可望實現中間偏高的個位數增長，當時市場預期其全年營收成長5.3%。投資人將關注中國封城防疫，是否進一步削弱該公司在大中華區的銷售表現。

受惠於強勁的晶片需求，美國記憶體晶片大廠美光科技第二財季（截至2022年3月3日）財報和第三財季展望皆意外強勁。該公司第二財季營收年增24.8%，為77.9億美元，經調整後每股盈餘為2.14美元。美光預期第三財季營收為87億美元加減2億美元，調整後每股盈餘介於2.36～2.56美元，遠優於分析師預測均值80.6億美元和2.24美元。美光在3月底發布財報後表示，烏克蘭危機所導致的零件短缺問題，短期內不會對公司的生產造成影響，但成本料將上揚。除了觀察成本升高可能造成的影響之外，市場也將密切關注消費電子需求盛極而衰是否影響公司對營運前景的看法。