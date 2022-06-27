浩鼎(4174)今(27)日舉行股東會時，董事長張念慈說，公司目前帳上資金約40億元，而每年各項研發及臨床花費約10餘億元，將盡速推動旗下產品授權拿回資金。在已驗證各個平台有效、擴張產品線，以擁有優秀的實驗團隊下，張念慈宣告浩鼎正式進入2.0版，成為全面性的生技公司。

張念慈指出，浩鼎成為全面性的生技公司後，對管理團隊及階層的挑戰也變高，由於旗下的項目越來越多，錢要怎麼花是很大的學問，不過，不該花錢的試驗就不會往前走，如何提高公司的價值，把錢花在最有結果的地方，將是重要的思考方向。

目前浩鼎有那些產品最快能完成授權？張念慈回答說，只要旗下產品有任何的效果，都在努力談授權，那一項產品會最先獲得授權，自已也不敢說，浩鼎加上子公司目前帳上資金超過50億，足以支撐未來2~3年的營運，但總不能老是從股東口袋掏錢，將盡速推動授權有利公司發展。

在新冠疫苗開發方面，浩鼎所設計的BCVax對冷鏈要求度比較低，目前在動物實驗中，對多種病毒株皆能引發中和的效果，也能引發T細胞很好的效果。目前在臨床前研究，預計8月進行毒理試驗，年底進行新藥臨床試驗，一期臨床將在台灣進行，將以追加劑的方式來進行臨床試驗。

張念慈說，原本新冠疫苗預計在今年夏天就進入臨床，但延至今年底才入一期臨床，因為目前台灣人大多收都已打過新冠疫苗，所以將以追加劑的方式來進行臨床試驗。他也強調，新冠疫苗不會由公司自已做，一定會授權出去。

浩鼎現在有六項產品正在臨床試驗當中，其中包括3個疫苗，如OBI-822今年將加速拓展試驗收案；OBI-833已申請3期臨床，年底前會開始肺癌末期試驗；OBI-866收案比較慢，一期臨床正在進行當中。另外，OBI-888目前收案雖未完成，但已有瓶頸出現，未來製造的成本高，將會評估試驗是不是停下來，尋找CMC改善方法，或是研發二代產品。OBI-999、OBI-3424皆進入美國二期臨床，未來OBI-999將會在台灣開始收案。

至於在3家重要子公司方面，張念慈說，旗下產品皆有進度，表現都不錯，圓祥在雙特異性抗體產品發時程，AP203、AP505將在今、明年執行多中心開放單臂的1、2期的臨床試驗。潤雅生技是浩鼎生產的策略伙伴，正全力在衝刺CDMO的業務，充填劑也引進加拿大機器人做無菌的充填，正在試產未來單獨上市或留在浩鼎，張念慈說還在考慮。