台股上周下跌2.16％，下半周外資賣超幅度減緩，整體賣超金額較前一周大幅收斂，但今年來，賣超也正式突破9000億元。

根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超229.75億元，累計2022年年初至6月24日止，外資累計賣超為9,130.13億元。外資總持有股票市值為19兆769.21億元新台幣，占全體上市股票市值的40.12％，較6月17日的19兆6,107.57億元新台幣，減少5,338.36億元。

在個股買賣超部分，上周外資買超第一大是群創(3481)，買超224,097張，兆豐金(2886)居次，買超97,241張，第一金(2892)買超42,545張排第三。

賣超方面，外資上周賣超第一依舊是聯電(2303)，也是連續兩周賣超居冠，張數為154,137張，中鋼(2002)、陽明(2609)分居第二、三大，買超張數為63,349張及37,076張。