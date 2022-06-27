環保署今(27)日召開「北能離岸風力發電計畫環境影響說明書」專案小組第2次初審會議，經環評委員決議，開發單位應補充海纜上岸後連接陸纜穿越海堤及潮間帶等施工方式，並補充說明纜線鋪設對鯨豚的可能衝擊，本案初審通過，並送大會審查。

離岸風電今年邁入第三階段區塊開發，總計13案送環評審查，由於選商收件將於8月底截止，開發案須在此之前通過環評初審才可角逐選商，包含今日初審通過的北能，目前已有7座離岸風場通過環評初審。

本案北能離岸風電場址位於台中市外海，基地面積188平方公里，離岸距離約35公里，最大裝置容量1204MW，預定整體工期為3-5年。

開發單位北能離岸風力發電股份有限公司籌備處表示，風場範圍已依經濟部公告之「離岸風力發電區塊開發場址規劃申請作業要點」， 避開濕地、保護礁區、漁業資源保育區、重要野鳥棲地、中華白海豚野生動物重要棲息環境、中華電信海纜等限制區。

漁民權益暨環境永續中心研究員吳斐竣表示，作為離岸風場與漁業共存的措施之一，任兩基樁之間應大於1000公尺， 保留漁業繼續作業的可能性，北能風場既然承諾風場東南三角區域不佈設風機，同海域的台中渢妙風場也應比照辦理。

環評委員在會議中也指出， 陸纜雖然有避開環境敏感區域，但也建議迴避民眾活動區域；海纜上岸區塊對鯨豚的衝擊也應該加強；此外，相關漁業賠償應補充細節，免得所有漁民都來申請，造成「撒錢打混戰」的狀況。

經環委閉門會議討論，開發單位應補充說明纜線鋪設對海岸防風林、鯨豚之減輕衝擊對策，並補充海纜上岸後連接陸穿越海堤及潮間帶等之施工方式；也應評估本計畫及鄰近風場於施工期間同一時間僅有1部風機打樁施作之可能性，本案經決議補正通過，送大會審查。