吃不停的鍾欣凌展現驚人「肚量」。（桂田文化藝術基金會提供）

鍾欣凌（左二）在節目中人氣破表，不論到哪受到熱情民眾招待。（桂田文化藝術基金會提供）

要求睡午覺的鍾欣凌自嘲像攤爛泥。（桂田文化藝術基金會提供）

鍾欣凌被在地「憨人」為土地無私奉獻的精神深深感動。（桂田文化藝術基金會提供）

實境節目《老少女奇遇記》由楊貴媚、鍾欣凌與嚴藝文三位資深少女組團上山下海環遊全台灣，完成三人的「人生夢想清單」。今（ 27日）釋出鍾欣凌個人預告，身為整趟旅程美食擔當的她，一口接一口不斷嚐遍各地美食，身兼總製作人與主持人的楊貴媚笑說：「她整趟旅程吃得好開心，什麼都吃、也可以喝、遇到什麼人也都可以聊，我覺得跟她出來好有面子。」鍾欣凌則分享：「以前當主持人的時候都很擔心每個環節跟流程會接不過來，但這次參加實境秀的體驗真的很不一樣，除了前面還不熟悉時有點戰戰兢兢之外，越到後面我就越放鬆、越來越做自己，到最後幾趟我就像是一團爛泥去參加實境秀。」

喜愛美食的鍾欣凌在預告中展現驚人的「肚量」，不論時間、地點食物從不離手，鍾欣凌也表示其實一開始有想要在節目上保留一點形象，但看到那些食物後實在太難抗拒，「我還記得我們出發第一站的時候，一下車就看到製作單位準備好的一桌美食，我心裡想說：『哇！這幸福來得太突然了吧』，而且我發現製作單位好像也很怕我們餓到，每趟旅程食物都一道接著一道的幫我們準備，而且都好好吃，真的停不下來！」親和力十足的鍾欣凌，人氣與「肚量」同樣破表，不論到哪都有熱情民眾招待，市場魚販一認出鍾欣凌便大方送出一籃刺鯧：「大家要吃！沒關係招待你們。」嚴藝文也笑說：「拜欣凌姐身為『國民婆婆』所賜，她到哪都會有認出她要送她東西吃，基本上我們都靠她那張臉是可以行走天下，如入無人之境，跟著她真的可以感受到台灣濃濃的人情味。」

體驗美食、美景外，三位主持人也要因應當地人文風情尋找在地回饋的任務，讓事前向製作單位許願希望每趟旅程都能睡午覺的鍾欣凌崩潰喊：「我一直以為我們下午可以睡午覺！」不過，在經歷了多趟參與服務的實作後，鍾欣凌有感而發：「這幾趟旅程認識許多在地默默付出的人們，當我們也跟著動手做加入他們的行列後，才發現他們做的事情有多麽不容易，他們專注在自己工作的神情真的好迷人，會看到一種『職人』精神與堅持，儘管旅程結束每當想起這些回憶時都還是會被衝擊很久。」實境節目《老少女奇遇記》將於7月7日起每周四晚間9點於公共電視首播，7月9日起每周六晚間9點於八大第1台播出、CATCHPLAY＋影音平台台灣與新加坡網路獨家上架。