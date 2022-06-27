藝人黃大煒開公司有意拍攝「少帥」張學良的人生電影，但黃指控當時找導演王志伯幫忙找金主，但王卻向媒體爆料拍片計畫秘密曝光；黃不滿檢方只起訴王志伯，卻對林姓金主不起訴處分確定，他聲請將林依妨害祕密罪交付審判，台北地方法院裁定駁回確定。

唱紅《妳把我灌醉》一曲的黃大煒，是發起西安事變，並被蔣介石軟禁在台的「少帥」張學良遠房親戚，黃大煒母親張閭蘅，是張學良第五個弟弟張學森，而張閭蘅是張學森大女兒，張閭蘅長期照顧張學良的生活起居，被張學良認做了乾女兒，張學良可算是黃的外公。

因此黃成立黃大煒有限公司，有意要將張學良在東北一生戎馬、西安事變到在台遭軟禁的故事，拍成電影，並陸續完成了《張學良的一生故事》電影大綱等前期工作。

張學良電影在1、2年前進入撰寫劇本、找金主、選角階段，導演王志伯表示可以協助介紹金主，黃遂將電影大綱等相關資訊交給他請協助募資，但引發爭議。

檢方偵結後，認為王提供電影大綱給記者翻攝，證明黃要籌拍張學良電影，認定此資料屬於黃大煒公司正在進行的商業秘密，王任意外洩，涉犯妨害秘密罪。檢方起訴後，台北地方法院依妨害祕密罪將王判刑3月，可易科罰金。可上訴。