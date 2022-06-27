國道1號北上29.7公里三重路段，今（27日）中午12時許，發生一起翻車事故，有輛貨車疑似打滑翻車，2名傷者已送醫急救，但現場僅剩一線道可通行，後方車流回堵約5、6公里。

今日早上11時57分許，有輛貨車行經國道1號北上三重路段時，疑似打滑翻車，所幸車上的司機以及隨車人員所受都是肢體疼痛、擦傷等輕傷，意識清楚，分別送往北市馬偕醫院與北市榮總醫院。

目前現場4線道影響3線道，事故尚未排除，現場回堵5、6公里，警方已至現場交管，詳細事故原因有待進一步釐清。