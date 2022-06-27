台南市議員蔡育輝收到從民進黨台南市議員參選人蔡麗青群組內發出的網路轉貼攻擊文章，到警局怒提告。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市年底9合1選舉已聞到煙硝味，國民黨台南市議員參選人蔡育輝、李中岑與蔡淑惠日前輾轉收到網路轉貼3人詐領助理費交保的攻擊文章，蔡育輝認為是民進黨陣營不滿他們日前揭弊後的反撲，卻未經查證，率先到警局提告貼文的顏姓女子與黃姓男子違反選罷法與加重誹謗罪。

台南市臉書與line群組最近轉傳1則選舉貼文，列出蔡育輝、李中岑與蔡淑惠3人頭像，貼上3人涉及詐領助理費交保金額，要求下架台南市議會「玖壹壹」。網路貼文顯示從民進黨台南市議員參選人蔡麗青的line群組內傳出，不斷轉傳。

蔡育輝、李中岑與蔡淑惠3人最近收到貼文，經過討論，決定由蔡育輝率先對發文的顏女、黃男提告違反選罷法104條「意圖使人不當選」與加重誹謗罪。

提出報案受理單，蔡育輝表示，這是民進黨陣營對他們揭弊後的反撲，卻未經查證就指他們是交保議員，意圖抹黑造謠，強調自己去年已在貪汙部分獲不起訴、偽造文書獲緩起訴，交保只是完成司法程序。

蔡育輝提及日前的揭弊，包括蔡麗青違規送篩劑、台南市政府黨政不分，讓民進黨台南市黨部主委潘新傳作市府生意，還有引用監察院報告的爐渣弊案等，直呼是打中民進黨要害，才會讓對方跳腳。

對蔡育輝提告群組內發文的網友，蔡麗青表示不知情，但尊重對方提告權利，強調3人詐領助理費一事是群組內的新聞轉傳，也是事實。