黃筱純時常在社群上分享台語教學、生活點滴與對新聞事件的見解。（鏡新聞提供）

鏡新聞主播支持公益活動不遺餘力，日前鏡新聞台語新聞主播黃筱純帶著兒子參與親子電影包場的公益活動，與一群特殊兒看電影，直呼「真得太自在、太開心了！」黃筱純表示，自己5歲的兒子曾是亞斯伯格症的疑似個案，兒子總是「隨心所欲」的行為，讓她根本不敢帶他進電影院看電影，然而這樣的包場看電影，在觀影過程中，電影院裡的觀眾，對於任何一個孩子的任何反應，都很平常心。「在包場影廳中的所有人，因為能同理，自然就能包容，甚至接納。」

黃筱純分享，兒子在2、3歲時因為語言發展偏慢、在校情緒過重等狀況，心智科醫生認為有固執等特質，被列為亞斯疑似個案，需定期回診評估，一直到4歲語言發展跟上同齡，巡輔老師觀察後才排除疑似。在固定回診的這段期間，黃筱純閱讀許多自閉症相關資料、書籍，並與醫師個案討論，也因此對於這樣的孩子有一定程度的理解，也正因為這份理解，才能自然的包容與接納。由於日前一名媽媽帶妥瑞症孩子看電影，孩子無法自制發出聲響，在觀眾指責聲中離場，讓黃筱純有感而發，「不是要對社會大眾情緒勒索，而是想請大家試著瞭解特殊兒，讓這群孩子也能享有到電影院看電影的『平權』。」

時常在社群上分享台語教學、生活點滴與對新聞事件的見解，專播台語新聞的黃筱純個性正向樂觀，她坦言播報1小時的台語新聞，通常事前都得花2至3小時來改譯主播稿，黃筱純說：「鏡新聞的台語新聞有很多國際訊息，雖然提高播報難度，但是我們希望扭轉大家對於台語新聞的印象，讓觀眾不受語言隔閡，能透過台語新聞接軌全世界」。