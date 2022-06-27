英國首相強生2021年在G7峰會期間赤裸上身游泳的畫面。

英國首相強生（Boris Johnson）26日在七大工業國集團（G7）峰會上公開嘲諷普丁赤裸上身裝硬漢的照片，提議領袖們一起來露胸肌拍照，網友們隨即翻出一張強生慢跑時激凸的照片，嘲笑他沒有胸肌、只有大胸部。

Boris Johnson made jokes about Putin bare chest horse riding picture at the G7 summit.

Just compare the both pictures to know who should shut up and even being 15 years younger. What a shameful picture, does he even need to wear a bra? 😂 pic.twitter.com/zVFSS7FlJ0 — Felephant 🇷🇺 (@Russia9May45) June 27, 2022

G7峰會26日在德國登場，在拍攝非正式團體照時，英國首相強生開玩笑詢問在場領袖要不要一起脫掉上衣，強調要比俄羅斯總統普丁更強悍，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）附和要赤裸上身騎馬，讓強生回應要大秀胸肌，幾位領袖當眾開普丁玩笑的畫面都被在場記者錄了下來。

外沒整理英國首相強生（Boris Johnson）的各種最佳時刻。

在強生公然嘲諷普丁的報導曝光後，不少網友隨即翻出強生的舊照來和普丁的胸肌比較，他們貼出的照片是強生2017年2月慢跑時的照片，當時強生穿了一件完全凸顯身材的藍色Polo衫，圓滾滾的肚子在上衣底下若隱若現，最明顯的莫過於他的胸部，胸部緊緊貼著上衣，還有激凸，胸口和胸部下緣還有因為慢跑而出現的明顯汗漬，這張照片當時讓英國《地鐵報》（Metro）大酸強生展示了自己的「大奶奶」。

網友特別將精壯普丁赤裸上身騎馬的英姿與強生的慢跑照裁在一起做比對，其中一名網友說，「比較一下這2張照片就知道誰該閉嘴，甚至誰年輕了15歲。」網友大酸強生「真是有夠丟臉的一張照片」，「他需要穿胸罩嗎？」

The G7 men were mocking Putin due to his naked upper body on a horse photo. Boris would definitely win in who has the bigger boobies competition 😁 pic.twitter.com/xNdAbV4xav — 🇷🇺Jacob🇷🇺Charite🇷🇺 (@jaccocharite) June 26, 2022

另一名網友則嘲諷：「在誰的胸部比較大的比賽中，強生一定贏。」也有網友說，普丁看到強生的照片會「嚇死」。

...because Vlad must be terrified of this... pic.twitter.com/IHk9mT558o — jonestheboat (@jonestheboat) June 26, 2022

除了嗆爆強生的身材比不上普丁以外，更多網友對他、杜魯道等人在高規格國際場合嘲諷另一名元首的行為感到失望，有網友痛批「幼稚」，「我不確定公開嘲笑一個正在入侵烏克蘭的人是否是有建設性的」，砲轟強生的「幼稚幽默完全不適當」，認為他是個令人可恥的首相。

I agree. Totally inappropriate attempt at puerile humour. Why am I not surprised at @BorisJohnson . Appalling man, shameful Prime Minister. — Mike Finney (@mike_finney) June 26, 2022

也有網友反問：「還有人在關心烏克蘭嗎？」