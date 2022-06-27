英國首相強生(Boris Johnson)周日表示，他考慮去保護英國鋼鐵業免於受到能源價格飆漲的衝擊，這是很合理的。目前能源成本上升，對於部分其它新興國家的鋼鐵業尚未構成重要問題。
強生周日在參與G7領導人峰會時對媒體表示，英國不會像其它國家一樣，對部分產業給予特權；但是政府需要為英國鋼鐵業提供較低的能源和電力價格，在解決此問題之前，對鋼鐵業提供保護措施是合理的。
英國的每日電訊報(Telegraph)周日報導指出，強生正試圖對來自新興經濟體的鋼材進口，實施更嚴格和收緊的配額，以保護本國鋼鐵生產商。
英國政府在上周四宣布，針對5種鋼鐵產品的現有關稅和配額計畫，將再延長兩年，以保護英國鋼鐵製造商。
而強生在周日也說，困難在於一方面要做出(保護)作為，一方面又要履行世貿組織(WTO)的義務，這也是問題所在，但是也必須做出決定。
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