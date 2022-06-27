士林地院為推動國民法官法，6月21日至24日進行今年第2場國民法官模擬法庭，檢方所挑選的模擬案例，是被告移情別戀，以乙醚悶住熟睡中的妻子、2名女兒，導致妻子與大女兒腦死，小女兒則當場休克死亡，並開啟瓦斯營造出中毒意外的假象，案經國民法官討論後判處被告無期徒刑，與原審結果相同。

士林地院表示，被告承認殺人犯行，但主張殺妻部分有直接殺人故意，2名女兒則為間接殺人故意，並非情節最重大之罪，不應判處死刑。檢、辯雙方無不使出全力，極力爭取國民法官法庭的認同，檢方求處死刑，辯方則力主不應量處死刑。

國民法官21日上午進行選任程序，其中有位行動不便，需使用輪椅的候選國民法官為了解國民法官新制，特別撥空參加本次選任程序，對於本院國民法官法庭、評議室及休息室的無障礙空間設計讚譽有加，認為確實有考量行動不便者的需求，可惜其因個人身體因素，無法負荷全程參與本案審理程序，而經合議庭裁定不選任。

國民法官之組成男女比例各半，兼具各行各業特色，並有相當高水準的學經歷，經過近2日半的審理後，23日下午4時辯論終結，經過5小時評議後，雖有4位國民法官、1位法官認為就被告殺害妻子部分應判處死刑，但因未達3分之2以上同意，最終判決被告犯殺人、成年人殺少年、成年人殺兒童等3罪，均判處無期徒刑，褫奪公權終身，與真實案例判決結果相同。

士林地院院長蘇素娥表示，希望參與本次模擬法庭的國民法官能將此一難得的經驗分享給周遭親朋好友，產生擴散的效果，讓更多的國民能了解、熟悉即將於2023年正式上路的國民法官制度，讓新制運行順利。