金寶（2312）27日召開股東會，適逢三年一度的董事改選，在公司派和前總經理沈軾榮互有擁立名單下，公司派順利拿下七席董事及三席獨董席次，僅讓出一席董事予前總統理沈軾榮陣營提名的台榮實業廠代表人洪永城，至於沈軾榮則未順利進入董事會。

金寶今年上演董監改選戲碼，繼前總經理沈軾榮（金寶董事長許勝雄前女婿）3月下旬表態提名新董事會名單後，金寶也於5月13日召開的董事會中，釋出新的董事名單，含八席董事及三席獨立董事，八席董事除了金寶現任董事長許勝雄及總經理陳威昌之外，尚包含總統府國策顧問何美玥、信東生技董事長柯長崎、成志投資公司投資組合經理人暨人智學教育基金會董事許介成、瑞寶生醫執行副總陳信佐、菁英財務顧問公司總經理朱平、康舒科技董事邱平和。

另三席獨立董事分別為能率亞洲資本（股）公司董事長謝發達；安普新公司暨麥寮汽電公司獨立董事的黃志鵬；台灣大學會計學系專任教授、台灣證交所董事、企業會計準則委員會副主委IIA Global Academic Relation Committee吳琮璠。

今日股東會上經表決，新的董事名單正式出爐，金寶公司派提名的八席董事及三席獨董順利當選十席，僅讓出一席董事提名人朱平，由市場派的台榮實業廠代表人洪永城拿下。