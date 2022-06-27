據業界人士透露，台銀為內政部住都中心所籌組的4,119億社會住宅聯貸案，歷時一個多月籌組之後，終於在今（27）日完成簽約，其中，除了財政部轄下八大行庫之外，農業金庫也共襄盛舉，光是台銀身為管理銀行就直接包辦了2,000億元，剩餘額度由其他8家行庫分配。

根據台銀與內政部最後拍板定案的認參金額，台銀參貸2,000億之後，合庫及農業金庫分別參貸460億、279億，其他行庫則一律參貸230億，總金額4,119億的金融史上最大聯貸案，就此達陣。

該案的總聯貸金額為4,119億元，已超過十多年前高鐵3,820億的總聯貸規模，不僅已被公股金融圈以「世紀大案」形容，台銀本身的2,000億元參貸規模，在台灣聯貸史上除了高鐵聯貸案之外，就已經是「前無古人」，而合庫以460億的規模認參，今年以來也尚未有任何單筆聯貸案破此紀錄，至於其他行庫在230億、279億的參貸規模，也已等同於市場上的少見的大型聯貸案。

相關人士指出，這筆4,119億的超大型聯貸案，將交由內政部住都中心選出的6.8萬棟社會住宅作為開發經費之用。興建社會住宅，為弱勢族群實現居住正義，一直都是總統蔡英文上任之後的重要政策，為讓外界明白這個政策是「言出必行」，因此，內政部住都中心發起該聯貸案之後，九大行庫短短一個月內就完成授審會、董事會等內部程序，盡全力促成該聯貸案到位，其後也將儘速撥款給予資金讓6.8萬棟社會住宅同步動工、遍地開花。

對於聯貸利率，知情人士也指出，總利率水準由於是配合政府重大政策推動的借款，且借款人住都中心為公法人，因此，相較於其他的聯貸案，最低利率都有1.7％，該案的聯貸利率則與一般的1.7％地板價脫鉤，僅為1.2％。