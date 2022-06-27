國民黨智庫執行長柯志恩可望被國民黨徵召參選高雄市長。對於是否會延續韓市府政策？柯志恩強調「絕對不會有愛情摩天輪」不過他也肯定韓團隊在高雄進行的基礎建設，相關工作應該延續，即使對前高雄市長韓國瑜有不同觀點，但韓完隊仍是請益對象。

柯志恩說，韓國瑜2018年吹起這樣的旋風，國民黨沒人能複製，無法跟他比較。她若要參選，就是一個北漂很久回到南部的雙薪家庭女性的角色，重新回到高雄這偉大城市，看到很多大建設，但貧富差距跟低薪問題嚴重，城市的治安、空汙、教育及社福政策都有待加強，高市府的負債跟績效也跟預期有差。

至於是否會延續韓市府政策？柯志恩說，可以確定的是，「愛情摩天輪絕對不會有」，但是韓團隊當時做的很多基礎建設，包括「水溝通」等等，這些打底的基本功都應該延續，或許外界對韓國瑜有不同觀點，但他的團隊過去表現確實相當好，若被徵召，會去請益韓團隊，如何把高雄建設更好，這是毋庸置疑的。

「我不會說高雄又老又窮」，柯志恩說，因為高雄有很多建設，但高雄貧富差距、低薪確實嚴重，台北多少錢，到了高雄就要打個折，明明高雄市南部最大市中心，所以她的願景是如何讓高雄這個雙港都市更能被看到，把建設做好、觀光、經濟轉型，讓高雄經濟水平提高。

對於近期終於有意願參選，柯志恩說，他一直以來未答應參選高屏的主要理由仍是希望從在地培養人才，但情勢的演變顯然是培養還要時間，變成從台北找大家能接受的人。她也自嘲，家人雖然擔心，但她無法用家人反對為由婉拒，因為她長一臉「恰北北」，誰看都知道家裡是她說了算，「演都演不出來，這無法成為理由。」

至於孫文學校總校長也有意參選，柯志恩說，黨中央有參考式民調，應該充分向張亞中說明民調狀況，「張亞中想知道第一名為什麼不是他，我也想知道為什麼第一名會是我」，她也說自己不是空降下來，根本是「空拋」下來，她也呼籲黨中央應該幫候選人化解黨內紛爭，不要讓候選人「還沒出師就出事」，還要耗費時間去整合。

柯志恩說，對她來說目前最大考驗是時間僅剩5個月，且因為疫情，很難與民眾接觸，她要如何短時間讓大家認識她、聽她說高雄的願景，是相當大的考驗，她認為這次高雄選戰陸戰是一部份，但可能要更著墨於對全國發聲，空戰要比過去更加著墨。