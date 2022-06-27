新建的台南市新化果菜市場預定10月試營運。（農業局提供／洪榮志台南傳真）

有「全台最美市場」之稱的台南市新化果菜市場，預定10月試營運。不過，164位攤商不滿租金調漲，集體連署向市府及民代陳情。市府農業局長李建裕回應指出，舊新化果菜市場每攤大約月收1萬2000元，但攤位坪數不一，農產運銷公司參照舊市場的收租單價，經評估及協調後，已與攤商取得共識每坪月租2500元，將待攤位區完成後，預定7月初辦理抽籤。

攤商陳情表示，原有的新化果菜市場位處市區，交通便利，每坪租金僅1200元；但新建的新化果菜市場卻位處郊區，且設計及動線規畫不良，每坪卻收取租金2500元，道理何在？

攤商還說，新的果菜市場區內未設計人車分道，恐將造成觀光客、採購商、大貨車、電動運送車爭道，危險性備增；同時，新市場多項設備也使用不易，但經多次建議，台南市農產運輸公司仍不願改善，導致雙方溝通困難。

不過，農產運銷公司認為，該公司是財務自負盈虧的公司，關於新化果菜市場的租金問題，依市場管理辦法的規定，每月每坪換算單價3000元，但為配合新市場初營運，經協調後已將租金降為2500元，將有7成攤商調降月租；同時，為顧及攤商的權益，讓舊有攤商優先順利遷移，也不以公開招標的模式決定租金價格。

農產運銷公司還強調，對於車輛爭道部分，農產運銷公司已改善動線，並與攤商進行多次溝通，不足之處仍會持續改進，也期待在大家的協助下，順利完成遷移。