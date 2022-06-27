國民黨立院黨團今（27日）開「政府行政怠惰！疫苗受害救濟無門！」記者會，對此，民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬表示，救濟申請案件數2020年僅有167人，今年預估逾6000人，指揮中心已請委員會每月加開1次，去年審查只有158件，今年1月到5月審查件數增加至452件，全年預估審查超過900件，約為去年6倍。

民進黨今開輿情回應記者會，針對國民黨團批評，鄭運鵬表示，指揮中心多次說明過，Covid-19疫情發生至今，台灣從去年開始接種疫苗，疫苗有副作用的申請人數非常多，以往疫苗後遺症賠償審議委員會過去的案量和現在不同，指揮中心從去年起也做了一些調整，過去每月開1次審查會議，現在每月開2次，審查人數也增加。

此外，根據疾管署公布歷年受害救濟申請案件數，從疫情爆發之初2020年，申請案件167人，從去年開始有大規模社區感染，從167人增加至3751人，今年截至5月已達3102人，全年可能逾6000人；前年至去年成長幅度約20倍，今年可能變40倍，都是由學者專家審議，陳時中已請委員會每月多開1次，增加審議速率。

他強調，希望每一位可能受害的國人得到相關救濟，但畢竟是專業審查，台灣的醫藥會進步就是依賴專業，做得徹底必須經過專業審查，若沒有關係也會跟家人說明清楚，可能有慢性病在同一時間發作；若有關聯後續可提供第一線醫護人員參考。

鄭運鵬指出，台灣疫苗救濟審議嚴謹，這也是醫療進步的關鍵因素之一，去年審查件數只有158件，今年1月到5月審查件數增加至452件，約為3倍，全年預估審查超過900件，約為去年6倍。

他也提及，今年申請案件可能逾6000人，審查均由專業學者、專家、醫師所組成的審議委員會，畢竟能量有限，已請衛福部在審查上，評估有無可能增加量能，但仍要維持嚴謹度；每一位受害者在醫學上要可判定，之後才會有救濟程序，可判定是疫苗副作用所引起，才可作為後續接種疫苗的參考，包含年齡層、慢性病及其他特殊條件。