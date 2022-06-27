年底地方大選，國丶民兩黨主席都選擇沒收黨內初選，台灣民意基金會董事長游盈隆今天痛批，現在是準威權復辟，密室政治復活，21世紀台灣政黨政治最黑暗的時刻，政黨提名淪為政黨的殺戮戰場。台灣亟需要第二次民主運動，呼籲民眾要阻止台灣政黨政治無止盡向下沈淪，讓台灣民主發展回歸正軌。

3年前退出民進黨的游盈隆今天在臉書發表「退黨3年感言」，他說，今年4月2日，他有感而發「回顧過去30年台灣的政黨政治，我不得不說，現在就是準威權復辟，密室政治復活，二十一世紀台灣政黨政治最黑暗的時刻」，證諸過去三個月民進黨與國民黨6都16縣市長提名，他的預言完全命中。

游盈隆舉例，前天晚上，國民黨籍苗栗縣議會議長鍾東錦，在頭份造勢會場說他絕不脫黨，「但如果國民黨不提名他，他將代表藍軍參選到底」。同日蔡英文總統親臨彰化市小英之友會餐會，幫參選意願低落的黨籍立委黃秀芳造勢，卻未邀請參選意願強烈且準備多年的兩任彰化市長邱建富與會。

還有台北林佳龍、台東賴坤成、桃園鄭寶清以及各縣市許多優秀有志難伸者，他認為，這是台灣政治史上第一遭，有志參選者參選無門，無志參選者被趕鴨子上架，真的是慘不忍睹。掌權者肆無忌憚，恣意妄為，追求個人或派系私利，對同黨不同派系優秀同志的痛苦、哀嚎、哭泣，充耳不聞。政黨提名淪為政黨的殺戮戰場，國民黨也是一樣。

他說，這段時間蔡英文意志所向披靡，英派如入無人之境，強悍如蘇貞昌也只能退避三舍，否則桃園與新竹兩市提名的荒謬劇怎能上演？

游盈隆也批評林智堅，做為新竹市現任市長，表現原本不惡，任期還有近半年，卻擋不住眼前誘惑，請辭參選桃園市長，「吃碗內，看碗外」，輕諾寡信，罔顧責任倫理，創下台灣地方自治史上第一個惡例「長遠來看，怎麼可能有好下場？」

他痛心的表示，台灣政黨政治走到今天這個地步，當權派只顧追求自己和派系利益，忘了什麼是民主政黨的責任、角色與功能？什麼是人民的利益與期待？這明顯是政黨的腐敗、墮落、失職、失能與失格。民主政治是政黨政治，當主要政黨開始腐敗，民主政治還能不腐敗、不倒退嗎？

他也公布台灣民意基金會今年2月做的全國性調查，讓國人對「台灣民主政治現況」打分數，總平均分數是65.45分。游盈隆指出，這項發現傳達了一個清楚的訊息，那就是，台灣人眼中的台灣民主表現基本上好，但還有很大的進步空間。畢竟，只有不到三分之一的台灣人覺得非常好，而平均分數只有65分。

他說，選舉民主，是最低限度的民主。如今，當兩大黨因放棄黨內民主，不辦初選，地方反彈強烈，都埋下黨的分裂危機時，他也不禁好奇，如果有遠道而來的歐美貴賓當面問蔡總統，「妳為何不遵循民進黨傳統，舉行地方初選，用黨內民主的方式產生候選人？」她會如何回應？

游盈隆砲轟，一個完全不尊重黨內民主，只顧集大權於一身的人，怎麼可能促進民主？深化民主？又如何贏得國際社會打從內心的尊敬？同理，國民黨主席朱立倫如遇到同樣的問題，該如何回答呢？

他說，退黨3年，他得到的結論是：「台灣亟需要第二次民主運動」，而且應該從今年2022就開始。他願結合所有有理想、有熱情、有衝勁的人作伙打拼奮鬥，為台灣人打造一個新的有意義的選擇，阻止台灣政黨政治無止盡向下沈淪，讓台灣民主發展回歸正軌，邁向新的理想、新的目標、新的未來。「天佑台灣，天佑台灣人民」。