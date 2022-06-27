張姓男子2年前登百岳奇萊北峰時，曾遛鳥拍照，被警方依妨害風化罪移送法辦，未料張男先前再度登頂，拿著斷掉的奇萊北峰立牌比中指拍照，被網友懷疑是破壞公物，強把立牌扯斷。對此，張男受訪喊冤立牌非他弄斷，還表示，「怎麼有人比我還屌」。

昨晚一張照片流傳在論壇批踢踢與各大臉書社團，圖片為張男登頂奇萊北峰，左手比出中指手勢，右手則握著遭連根拔起的奇萊北峰三角點標示，照片一曝光旋即引起爭議，不少網友直接斷定張男破壞公物，炮火猛轟張男行跡惡劣。

對此，張男接受媒體訪問時冤喊，強調立牌非他弄斷，他25日攻頂時就已經被人拆除，當時心想「怎麼有人比我還屌」，才拿起斷掉的立牌合影上傳，也表示拍照當下就知道恐會被輿論責罵，但直言自己沒什麼感覺，心態保持正面就好，若他的這番行徑能替大家紓壓，也算是功德一件。

太魯閣國家公園管理處（下簡稱太管處）遊憩服務課長聶士詔表示，已接獲舉報並派員上山處理，警方也已介入調查，初步辨別照片，很明顯就是該名山友將標示牌拔起，不過仍會持續釐清並追查破壞者，後續將依國家公園公告禁止事項破壞公物設施開罰3千元，並會視標示牌破壞狀況原地修復。

針對張姓男子屢次不尊重山林行為，令不少山友反感、憤怒，聶士詔說，若有違法行為，太管處一定會處理，並祭出相關罰則，至於未來是否禁止入園，會另外處理。