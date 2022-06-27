江西省南昌市台辦主任夏小蘭近日在新聞發佈會上透露，為全面推進昌台之間經貿交流，江西南昌拿出了最新、最好、最優的35條具體支持政策。日前南昌頒佈《關於加快推進海峽兩岸產業合作區南昌產業園建設的實施辦法》產業升級、人才合作、資金支持等方面，共祭出35條具體措施。

回顧2020年2月28日，大陸國務院台辦、國家發改委、工信部、商務部四部委聯合批復同意在江西省設立海峽兩岸產業合作區。該產業合作區為「一區三園」，其中南昌市獲批在高新區設立海峽兩岸產業合作區南昌產業園。

據了解，截至2021年12月，南昌產業園設立以來共引進台資項目32個，總投資額12.8億美元，實際利用台資5.18億美元，近200名台籍人才在包含歐菲光、兆馳光電、菱光科技、百利精密刀具、南昌統一等企業就業

此次新推出的《實施辦法》中指出，海峽兩岸產業合作區南昌產業園每年新增台資專案總數要達到17個以上，其中，單個專案投資總額不少於1億元（人民幣，下同）的13個以上。

此外，南昌也支持台企申報各類研發計畫，製造業台企研發費用按100％、其他符合條件的台企研發費用按75％在稅前加計扣除。同時對規模以上工業台資企業進行「機器換人」等智慧化技術改造項目，最高補助500萬元。

夏小蘭也表示，對物流台企自有或承租的大宗商品倉儲設施用地，按規定減按50％計徵城鎮土地使用稅；對國家需要重點扶持的高新技術台資企業，減按15％的稅率徵收企業所得稅。

在人才合作方面，南昌則對入選「雙百計畫」引進類、培養類台灣省籍創新人才、創新團隊分別給予20萬元、40萬元獎勵。

根據中新社引述該《實施辦法》還提出，採用中歐班列、鐵海聯運進出口貨物運輸的台資企業，同等享受相關扶持政策。並支持台資企業拓展內銷市場，融入「雙循環」經濟發展格局。