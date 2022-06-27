傳動系統元件廠全球傳動去年營收及獲利雙雙回升，27日股東會通過每股配現金股利1.30元，並全面改選四席董事及三席獨董，中鋼集團旗下中盈投資基於公司治理等因素，今年改選退出全球傳動董事會，推薦時碩前任財務長葉俊彥出任，董事長李清崑及總經理李進勝等人續任董事。

全球傳動生產滾珠螺桿、線性滑軌及滾珠花鍵等傳統系統元件，以及單軸機器人等產品，去年合併營收達32.85億元，創歷史次高，EPS為2.52元，改寫掛牌以來次高。27日股東會承認去年財報、營業報告書及盈餘分配案，並通過每股配發現金股利1.30元。

今日股東會大事是全面改選四席董事、三席獨董，中鋼集團旗下中盈投資基於公司治理等因素，今年改選前，主動發達不再續任董事，推薦時碩前任財務長葉俊彥出任董事，董事長李清崑及總經理李進勝兩兄弟、兩人的侄子全球滾珠工業董事長李福臨三人都以個人身分續任董事。獨董則由台灣歐力士營業協理劉怡麟、縱橫公關董事長方中禮、律師周正宜三人出任。

全球傳動總經理李清勝指出，大陸上海等城市解封後，逐漸解除物流因防疫封控而受影響部分，全球傳動6月出貨回升至2.8億元以上，外籍移工陸續報到，增加人力，下半年每個月出貨至少3.3億元，機器設備稼動率會從上半年七成多增加至八成以上。

李清勝指出，全球傳動目前接單以自動化及新能源及3C等產業為主，大陸市場訂單穩定、歐美市場訂單成長，國內訂單因機械業缺料影響出貨而持平，今年營運計畫是挑戰歷史新高，獲利成長，最擔憂是疫情再起，大陸再度實施人流及物流管制等不確定變數而影響出貨。