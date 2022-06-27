中華電信27日宣布，透過愛立信新一代 Massive MIMO 5G產品組合， 減少基地台耗能高達33％，同時以上傳速度定點測試提升高達30％，兼顧行動網路品質，顯示提高網路效能並同時降低耗能將不再是不可能的任務。

中華電信網路分公司總經理簡志誠說，中華電信透過『綠色企業、綠色永續及綠色創新』三大策略，已連續十年入選道瓊永續新興市場指數，且獲得海內外各種的永續獎項肯定。中華電信相信行動網路的現代化是成就永續數位基礎設施的要件，更是達成社會淨零碳排的基礎。藉由與愛立信的長期夥伴關係將加速我們轉型邁向低碳的未來。

中華電信強調，除持續提升網路表現與使用者體驗，隨著氣候變遷成為刻不容緩的議題，如何兼顧減碳、能源效率與永續性也是台灣電信產業經營的重要決策因素。中華電信將永續理念落實於營運、供應鏈、門市等面向獲各界肯定，中華電信更訂定每年減少1％絕對電力的永續經營目標，協助社會落實整體節能減碳目標，也因此奠定中華電信攜手愛立信共同打造5G綠色企業的基礎。

愛立信藉由升級現有5G網路，以新一代的Massive MIMO的AIR6419、AIR3219產品組合更新舊有基地台設備，其中AIR6419能使基地台的重量比過去減輕60％，更比前一代產品組合降低20％耗能。

透過AIR6419中新一代愛立信晶片（Ericsson Silicon）的支援來有效提升網路容量，並在5G網路的安裝測試中有效減少基地台耗能高達33％。行動網路方面，採用愛立信新一代產品組合的中華電信5G網路在上傳和下載速度較前一代提升8％，其中上傳速度在定點測試中更提升高達30％。

除了愛立信5G RAN節能產品組合，中華電信是全台第一家採用集中式無線接取網路（Centralized-RAN, C-RAN）架構佈建5G基地台的通訊業者，集中化管理的特性也為5G節能網路建立關鍵基礎。透過不須獨立供電的愛立信Fronthaul 6000整合多個光波長在單一光纖上傳輸信號，最大程度的利用中華電信現有光纖電纜以增進傳輸效率，更藉Router 6000路由器整合基頻設備和傳輸網路，大幅降低網路建構成本並強化網路韌性。

愛立信全球網路事業群網路產品與業務（代理）負責人David Hammarwall表示，與中華電信一起打造高效節能的5G網路，是實現強韌且永續的未來網路願景之一。藉由愛立信最佳化的5G節能組合，一起解決產業目前面臨的嚴峻挑戰，在資料傳輸量持續增加的同時降低行動網路耗能與碳足跡。這次攜手中華電信，主要為加速5G部署並共同打造低碳未來。