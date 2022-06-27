台啤的勁敵來了！三洋維士比集團與國際品牌大廠海尼根達成合作協議，將由海尼根接手其子公司「台灣龍泉鑽興業股份有限公司」，位於台灣屏東縣內埔鄉啤酒廠的多數所有權和管理權，本交易已獲得投審會核准，海尼根也將成為首家落地台灣的國際啤酒廠。

台灣是海尼根僅次於美國的世界第二大出口市場，海尼根此次落地台灣，是取得維士比屏東廠多數股權、非全部股權，因此雙方將具有合資關係。

台灣海尼根主管表示，由於尚未完成交割，無法透露交易金額等財務細節。但據了解，海尼根未來接手屏東廠後，產線仍必須進行調整，以符合全球生產標準，實際投產希望能「愈快愈好」。

總部設在荷蘭的海尼根，為全球知名的國際啤酒品牌，海尼根也是歐洲最大的啤酒釀酒商，名列全球第二大。海尼根1987年就將旗下海尼根啤酒引進台灣，2002年更在台灣成立分公司，目前海尼根為台灣第一大進口啤酒品牌，在國內啤酒市場占有率僅次於台啤，領先日本麒麟和百威。

海尼根此次買下三洋維士比屏東廠，宣誓進一步紮根台灣。業界認為，海尼根此次布局台灣在地生產，為海尼根亞太戰略重要一環，目前台灣高端啤酒市場以每年兩成以上的高速持續成長，發展潛力看好，也將為啤酒市場投入震撼彈。

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