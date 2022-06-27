閻姓男子疑似危險操作才導致車禍發生。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

影》重機網紅車禍自撞身亡 意外前疑「翹孤輪」畫面曝光

苗栗23歲閻姓男重機騎士，在社群網站小有名氣，經常分享騎重機的英姿，不過他25日跟友人騎重機出遊，騎車到苗栗市區發生車禍意外結果送醫不治，也造成另名機車騎士受傷。而27日有段閻男的行車紀錄器在網路流傳，畫面鍾他疑似「翹孤輪」失控才會釀成意外，目前車禍原因跟責任則有待釐清。

根據了解，苗栗警分局北苗派出所25日上午11時30分獲報，苗栗市經國路12公里北上車道有車禍事故，閻男傷勢嚴重倒地昏迷，另名19歲劉姓機車騎士則輕傷送醫。

據悉，閻男是跟桃園一群大型重機車友，來到苗栗遊玩，閻事發當時是先撞上臨停路邊的劉姓男騎士後，再自撞路樹倒地不起，經救護人員送醫搶救後不治，無辜送波及的劉男輕傷送醫無大礙。

閻姓男子經常在社群網路IG秀出自己騎車的照片，也擁有1.5萬名粉絲，在車友間小有名氣，大家得知他車禍身亡，都感到相當惋惜。

而今天在各大社群網站，也流傳出疑似閻姓男子的行車紀錄器，畫面中閻男跟著前面的車友開始加速前進，沒幾秒中，他的鏡頭突然朝向天空，疑似在「翹孤輪」，沒想到當他前輪著地時失控，導致他衝撞到路邊的劉姓男子，再自撞路樹斷，短短不到10秒的瞬間，不僅愛車對折損壞，也斷送自己年輕的生命。

苗栗警分局今天指出，針對25日苗栗市經國路大重機肇事案，經了解大重機疑似以前輪抬起，後輪著地（俗稱翹孤輪）之方式危險駕車，致車輛失控撞上路邊停等機車及路樹，在此呼籲大型重機車馬力大操控不易，除應依速限行駛外，勿有超速、壓車及其他危險駕駛行為，以免憾事發生。