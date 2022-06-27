台灣近年缺、跳電事件頻傳，但近日卻傳出台電可能調漲電費的消息，引起外界高度重視，而無黨籍立委高金素梅也翻出了今年3月質詢行政院長蘇貞昌的影片，痛批執政黨在能源議題上根本無心檢討！

經濟部長王美花23日表示，受到俄烏戰爭持續，全球燃料價格持續高點，造成很大的壓力，跟去年沒有戰爭時相比，漲了3至4倍，「不只是台電，中油財務成本也有很大的壓力」，預計會提出相關方案，在今（27日）審議會討論。

高金素梅24日以「缺電的能源政策真的不能檢討？」為題，指出夏天才剛到，但缺電警報已連連響起，「基載電力不足，再多的綠電都無法挽救缺電危機」。而唯一應急的方式，卻只有增加燃煤發電、重啟老舊燃煤發電機組。

高金素梅也翻出了在今年3月29日對行政院長蘇貞昌總質詢的影片，指出她當時問蘇揆的「能源政策不能檢討嗎？」現在看起來「真的不能檢討，也無心檢討」。高金素梅更示警，執政者無心檢討能源政策，只用應急的方式應付越來越多的缺電危機，「民生經濟倒退走將惡夢成真！」