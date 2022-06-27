54歲藝人汪建民於4年前爆出欠債2000萬風波，近日又捲入澎恰恰債務，才對外坦言目前負債約1500萬；而他今（27日）罕見在臉書發文談債務始末，並喊話債主「再多給我些時間」，重新復工還債的他，除了直播外，還上徐乃麟節目，並表示「將努力振作打拼面對所有。」

汪建民今在臉書發文透露近期心境，且對債主及相挺朋友喊話：「誠摯的抱歉，沒能在約定時間還款，很謝謝你們的寬容，請再給我些時間。」而之前受訪時也表示，第一階段的負債，是好友澎恰恰出面幫還500萬，所以前年澎恰恰欠債，他才幫忙介紹錢莊給澎，未料澎還不出800萬，因為是他牽線，有些債主就找上他，他自己的債，加上幫澎恰恰攬的，共約1500萬，成為他第二階段的負債黑洞。

對此，汪建民特別澄清「十多年前確實有賭棒球與百家樂，但當時的輸贏的全部的金額在幾十萬，而不是那麼天文的數字，也絕沒有借錢去賭，雖然在理財方面我做的非常糟，但做人的擔當還是有，如果屬實我一定承認，這是指控，不能用傳言聽說帶過。」接下來努力振作打拼，並在文末感謝「乃哥豪哥，讓我邁出第一步！」