新冠肺炎未歇，猴痘疫情又來勢洶洶，一名護理師表示，當初新冠肺炎擴散前，醫院曾要她們簽署照顧新冠病患同意書，近日台灣又出現猴痘首例確診病例，她擔憂未來猴痘疫情擴大，還得再照護猴痘患者，感嘆地說，「當初念護理系只是為了有穩定收入，不是來犧牲的」，不少網友紛紛留言打氣，「疫情這些年真的辛苦醫護人員了」。

原PO昨（26）日於論壇《Dcard》指出，從事護理師已快3年，感嘆現在除要照護新冠確診者外，未來恐還要面對猴痘疫情，她回想當初新冠病毒擴散前，醫院曾要他們簽署照顧新冠病患同意書，當時有極少部分醫護以有家庭、懷孕、對新冠疫苗成分過敏為由拒絕，但這波疫情在社區大流行後，當初拒絕的醫護同事也和大家站在第一線對抗疫情。

原PO表示，希望猴痘疫情不要擴大，直言，「若不幸猴痘病毒在台灣流行，要我簽100張同意書我也不願意，我讀護理系只是為了有穩定收入，不是來犧牲的啊！」

貼文曝光，網友也紛紛留言，感謝醫護人員付出，「疫情這些年真的辛苦醫護人員了」、「非常感謝醫護人員，如果猴痘擴散了，真的只能說趕快跑」、「辛苦了，真的很希望猴痘真的不要進來，很怕醫療體系崩潰」、「真的不喜歡就離職吧！總體環境就是這麼差」、「如果醫護環境不好，以後就更沒人想當了，希望你們的荷包能被好好照顧」。