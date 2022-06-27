尖石鄉水蜜桃成熟了！6月中旬到7月進入產期，尖石鄉公所基於疫情決定不辦實體展售，27日推出尖石水蜜桃線上銷售訂購平台，民眾在平台上訂購水蜜桃滿額，就贈送超卡哇依的限量精美小方巾，還有買10送1及團購優惠，並有機會抽中Gogoro電動機車！

尖石鄉長曾國大表示，尖石鄉水蜜桃主要種植在後山秀巒村及玉峰村，面積有65.1公頃，品種以大久保、中津白桃、上海蜜、黃金桃等為主，今年3月開花期時受到霪雨影響，著果率較往年低，發生遲發性農損，農委會每公頃農損補助金9萬5千元，有144筆農地已提出申請，預計減產約有3成。

曾國大說，今年水蜜桃平均每公頃產量約有6400公斤，初估總產量500公噸，雖減產但品質仍相當好，由於疫情關係上山的客源減少，決定不辦水蜜桃實體展售活動，在原民會、縣府及雪霸國家公園管理處支持下，推出尖石「水蜜桃線上銷售平台」與推廣活動。

凡在平台上訂購水蜜桃滿額，就贈送限量精美小方巾，還有買10送1及團購優惠，價格在600元到1200元，並有機會抽中Gogoro電動機車，詳情請上「水蜜桃線上銷售平台」下單，或採電話訂購（02）25173785，希望民眾用新台幣支持原鄉農民生產的優質美味水蜜桃！

今年尖石鄉水蜜桃行銷推廣系列活動，特別規畫尖石「集點集章趣」活動，在活動期間內至尖石鄉公所領取集章卡，任意前往活動精選尖石7大景點，集滿3個章即可兌換限量隨行杯1只，民眾可上臉書「新竹尖石鄉旅遊粉絲頁」查詢活動詳情。