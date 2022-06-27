徐佳瑩新歌〈沒有第三者的分手〉MV邀姚淳耀、連俞涵聯手主演。（亞神音樂提供）

徐佳瑩新歌〈沒有第三者的分手〉MV邀姚淳耀、連俞涵聯手主演。（亞神音樂提供）

徐佳瑩新歌〈沒有第三者的分手〉以第三人稱口吻演唱詮釋，MV邀來知名大導鄭有傑、金鐘視帝姚淳耀、金鐘最佳新演員連俞涵聯手，適切表達「不愛了」的無聲悲痛，徐佳瑩第一次看到MV就被擊中內心、淚流不止，她感性地表示：「很多人在感情傷痛的階段都好無助，因為那種痛只有自己知道，就是不愛了，再怎麼捨不得也不得不放手，很無奈。看到導演處理的畫面，前一秒2人一起笑，後一秒2人抱著一起哭，這樣的對比所產生的難過感令人悲從中來。」

繼第一首熱鬧歡樂主打〈準明星〉後，L徐佳瑩緊接著送上招牌情歌，〈沒有第三者的分手〉是作詞人葛大為在看完電影《後來的我們》有感而發的作品，他用理性筆法自問，拆解單純不愛的痛楚。徐佳瑩收到歌詞後，喜歡到不行，一看就有感覺，旋律馬上浮現腦中。

而徐佳瑩在演唱時也費了很多心思，思考著：「每個字、每個情感到底要拿捏到什麼程度，才能詮釋出這首歌的情境？」後來參考了同事們的親身經驗，才用第三人稱的口吻，將「心痛，但不能太用力、也不能有太多負面情緒、過多責備及不甘心的痕跡」融入歌聲中，為聽者導覽〈沒有第三者的分手〉毫無選擇的痛。