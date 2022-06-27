江西省文化和旅遊研究推廣協會會長，南昌大學教授、博士生導師朱虹稍早22日以「人文江西的歷史脈絡」為題，與江西省國情研修班上的港澳台海外代表人士一起梳理江西文化的歷史與傳承。朱虹表示，這片古老而富饒的土地孕育了悠久的歷史和璀璨的文化。

朱虹表示，江西是歷史人文淵源之地，文章節義之邦，素有「物華天寶、人傑地靈」、「雄州霧列、俊采星馳」的美譽。

在會上，朱虹細數江西文化的興衰往事，將悠久而深沉的江西文化歷史畫卷展現出來。從史前萬年的稻作文化到20世紀井岡山上的星星之火，從宋代江西文化的高峰，一直到清代以後江西文化的衰退。

此外，從江西十大文化到十大文化名人，從文化旅遊發展推廣到數位經濟產業發展等，朱虹也引經據典說古論今，並與在場學員分享他的理解與建議。

在交流答問環節，研修班成員、香港致公協會理事長、江西師範大學地理與環境學院院長林琿表示，「聽君一堂課，勝讀十年書」，認為朱虹的報告底蘊深厚、脈絡清晰，受益匪淺。