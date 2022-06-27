台中市長盧秀燕（左）親搭幹線公車，遇到搭車民眾話家常，並詢問搭乘的體驗感。（台中市政府提供／張妍溱台中傳真）

台中市政府交通局持續強化公車路網，規劃搭人數最多的6大幹線公車將上路，27日於台中車站前廣場舉行幹線公車啟動儀式記者會，市長盧秀燕指出， 幹線公車的車輛內、外都會貼上專屬的顏色塗裝，在幹線公車行經的候車站點，如傳統式站牌、智慧型站牌及候車亭等候車設施也能看到幹線相對應色彩的設計，運用顏色意象的營造，優化幹線公車識別。

市長盧秀燕指出，在民眾搭乘公車運量最多的復興路、中興路、台灣大道、中清路、崇德路及北屯路6個路廊上實施幹線公車，高頻率班次服務水準，規畫尖峰10分鐘1班，離峰15分鐘1班車，將升級台中公車路網。

交通局長葉昭甫指出，實施8公里免費政策以來，台中市公車搭乘運量，從每年5千萬人次提升到1.3億人次，近年來因受疫情影響公車運量停滯不前。為提升公車運量，讓市民或外地遊客能透過顏色識別，直覺式搭乘台中市公車輕鬆遊台中，決定在6條主幹道路實施幹線公車，讓公車運量在後疫情時代再攀升。

「幹線公車有刷卡搭10公里內免費」交通局表示，6條幹線公車及採綠能的電動公車，代表色分別為100路復興幹線（灰）、200路中興幹線（棕）、300路台灣大道幹線（藍）、500路中清幹線（橘）、700路崇德幹線（黃）及900路北屯幹線（紅）。

幹線公車的車輛內、外都會貼上專屬的顏色塗裝，在幹線公車行經的候車站點，如傳統式站牌、智慧型站牌及候車亭等候車設施也能看到幹線相對應色彩的設計，運用顏色意象的營造，優化幹線公車識別。

葉昭甫說，6條幹線公車即將於7月1日上路，將行經捷運高鐵台中站、市政府站、文心中清站、文心崇德站及松竹站等捷運綠線車站，形成台中市都會區的大眾運輸主幹路網，讓公車與捷運系統發揮1＋1大於2的功效。

交通局指出，700崇德幹線及900北屯幹線轉型將進行路線優化；重整幹線公車政策的運輸資源，除已完成調整的105副、245副外，7月1日起同步調整6路繞駛中國醫藥大學水湳校區，及82進入台中轉運中心加強鐵路轉乘、82延進入南區南平路作為原本102路的替代，每日服務班次從12班提升為16班，強化路廊周邊公車路網。